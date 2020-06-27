6 قتلى من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية في قصف طائرات مجهولة على ريف البوكمال 

أفادت مصادر موثوقة للمرصد السوري، بأن 6 عناصر قتلوا من الميليشيات الموالية لإيران بينهم 4 من الجنسية السورية، جراء الغارات التي يعتقد أنها اسرائيلية، استهدفت مواقع قوات النظام والميليشيات الميليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل غارات نفذتها طائرة حربية مجهولة، قبل مغيب شمس اليوم، استهدفت مواقع قوات النظام والمليشيات الإيرانية في قرية العباس بريف مدينة البوكمال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 23 حزيران/يونيو، استهداف الضربات الإسرائيلية عدة مواقع للميليشيات الموالية لإيران على طريق السخنة-دير الزور شرق سورية، حيث دمرت مركزا عسكريا للميليشيات، وقتل إثرها 5 عناصر منهم، وسط معلومات عن جرحى بعضهم بحالات خطيرة.