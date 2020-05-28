6 قتلى وجرحى من “لجنة درعا المركزية” حصيلة الهجوم المسلح في بلدة المزيريب غرب درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية، جراء الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من “لجنة درعا المركزية” في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي خلال الساعات الفائتة، حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 3 بينهم قيادي بالإضافة لوجود 3 جرحى، قتلوا وأصيبوا في كمين لمجهولين بالقرب من معمل الكونسرة في البلدة، فيما يسود التوتر المنطقة وسط استنفار لـ “المركزية” التي تضم مقاتلين سابقين من الفصائل.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 480، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 315، وهم: 77 مدنيا بينهم 7 مواطنات و7 أطفال، إضافة إلى 164من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و51 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس.