6 قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة وبمناطق متفرقة بسورية

استشهد طفل جراء قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية ابلين في جبل الزاوية جنوبي إدلب

وعُثر على جثة مواطن من أبناء قرية المحمودية بريف رأس العين (سري كانييه) ملقاة في أرض زراعية، وذلك بعد اختفائه قَبل يومين.

كما عثر على جثة مرمية على الطريق الواصلة بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، تبين أنها تعود لمقاتل سابق في صفوف الفصائل، ممن اعتزلوا القتال بعد سيطرة النظام على درعا وأجرى مصالحة وتسوية.

واستشهد مواطن كان أحد قيادات الفصائل المعارضة بدرعا سابقًا قبل أن يجري اتفاق التسوية عام 2018، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، وذلك في مدينة الصنمين شمالي المحافظة.

وقتل عنصران من قوات النظام بانفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم “الدولة الإسلامية” بحافلة تقل عناصر من قوات النظام، أثناء مرورها في منطقة تنشط بها خلايا التنظيم وهي منطقة “مريجب الجملان” الواقعة في ريف مدينة سلمية شمالي شرقي محافظة حماة.