6 مصابين في 5 تفجيرات ضربت قرية في مناطق “نبع السلام”

دوت 5 انفجارات عند ساعات الصباح الأولى، اليوم، استهدف عدة أماكن في قرية تل حلف جنوب مدينة رأس العين شمال الحسكة، حيث استهدفت تفجيران سيارات شحن، واثنان في بسطات لبيع المحروقات، والخامس على طريق البلدية، ما أسفر عن وقوع 6 إصابات وأضرار مادية في الممتلكات.

وكان المرصد السوري رصد في 10 أيار/مايو، انفجارا ضرب بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف رأس العين “سري كانييه” الغربي، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مركونة في البلدة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.