مدير المرصد السوري: 5 هم المؤكدين في الاستهداف وإلى الآن لا نعلم من الشخصيات التي استهدفت في هذا المبنى، الجهات التي تعلم هي إسرائيل وإيران والجهاد الإسلامي وحزب الله اللبناني، قد يكون الأمر متعلق بقيادات إستخباراتية، بعد أن قتلت إسرائيل رضي الموسوي هذا يدل أنه لا بوجد خطوط حمراء لدى إسرائيل، لو لم يكن هناك شخصيات قيادية لما قامت إسرائيل باستهدافه بهذا الوقت، عندما لا تتحرك الدفاعات الجوية هذا يعني أن إسرائيل حيدتها وحتى النظام لم تعلم أن هذا صاروخ إسرائيلي أو انفجار.