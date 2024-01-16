7قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 16 كانون الثاني

7قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 16 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق٦ توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

استشهد مواطن بقصف لقوات النظام براجمات الصواريخ الأحياء السكنية في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصر من قوات النظام ينحدر من بلدة ربيعة بريف حماة إثر القصف المدفعي من قبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور سراقب بريف إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام جراء اشتباكات مع تنظيم “الدولة الإسلامية”، ضمن بادية السخنة شرقي حمص.

عثر أهالي على جثة مواطن في العقد السادس من عمره مقتولاً جنوب بلدة ساقية نجم بمنطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

قتل عنصران من خلايا “التنظيم” بانفجار لغم أرضي، خلال الهجوم على نقاط وتجمعات قوات النظام والميليشيات الإيرانية في حقل كصيبة والمزرعة والخراطة في بادية دير الزور الجنوبية.

عثر أهالي على جثة شخص كان يعمل ضمن “التنظيم” قتل على يد قوات النظام بين بلدتي المسيفرة والسهوة بريف درعا الشرقي