7 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع عدد الحالات فيها إلى 138

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 7 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”،3 إصابات في إدلب المدينة وإصابة واحدة في مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام.

وسجلت السلطات الصحية إصابتان في مدينة الباب شرق حلب وواحدة في مدينة إعزاز شمال حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا.

كما ارتفعت حالات الشفاء في شمال غرب سورية إلى 81 حالة.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 138 وهم: طبيبان كانا يقيمان في تركيا، و57 شخصا بينهم كوادر طبية في مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام في إدلب وأجزاء من حلب وحماة واللاذقية، و79 مصابا في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

وكان المرصد السوري وثق، في آب الفائت، أول حالة وفاة لامرأة مسنة تحمل فيروس “كورونا” في بلدة الدانا بريف إدلب، وتوفيت حالة أخرى في بلدة صوران بريف حلب الشمالي خلال الشهر ذاته.