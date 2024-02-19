7 قتلى وجرحى من عناصر قوات النظام إثر انفجار لغم من مخلفات “التنظيم” شمالي تدمر

7 قتلى وجرحى من عناصر قوات النظام إثر انفجار لغم من مخلفات “التنظيم” شمالي تدمر

قتل عنصران من قوات النظام وأصيب 5 بجراح متفاوتة إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات “التنظيم” بالقرب من سد وادي الأبيض الواقع شمالي مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، حيث جرى إسعاف الجرحى إلى مشفى تدمر الوطني لتلقي العلاج بعد وصول سيارة إسعاف برفقة سيارات للدفاع الوطني، وتنتشر خلايا تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن المنطقة.

وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 127 قتيلاً منذ مطلع العام 2024، هم:

17 من تنظيم “الدولة الإسلامية” على يد قوات النظام والميليشيات

100 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 13 من الميليشيات الموالية لإيران من الجنسية السورية، قتلوا في 48 عملية لعناصر التنظيم ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص.

و10 أشخاص بينهم طفل بهجمات التنظيم في البادية

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 15 عملية في بادية دير الزور، أسفرت عن مقتل27 من العسكريين بينهم 7 من الميليشيات الموالية لإيران، و2 من التنظيم، و2 من العاملين في جمع الكمأة

– 26 عملية في بادية حمص، أسفرت عن مقتل 49 من العسكريين بينهم 3 من الميليشيات الموالية لإيران، و12 من التنظيم، واستشهاد مدني.

– 3 عمليات في بادية الرقة، أسفرت عن مقتل 11 من العسكريين، و3 من التنظيم.

– 3 عملية في بادية حماة، أسفرت عن مقتل 10 من العسكريين، واستشهاد 7 مدنيين بينهم طفل.

– 1 عملية في بادية حلب، أسفرت عن مقتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران