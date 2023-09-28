7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 28 أيلول

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 28 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل شاب على يد أحد أقربائه، بسبب خلاف قديم، في قرية أم ميال بريف منبج شرقي حلب، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية.

عثر أهالي في ريف درعا على جثة سيدة، تعمل ضمن المشاريع الزراعية جنوب مدينة الصنمين مشنوقة في ظروف غامضة.

قتل 3 عناصر من قوات النظام، نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” على طريق أثريا-الطبقة غربي الرقة.

قتلت شرطية على يد زوجها في مخيم الرسالة بريف شمارين شمالي محافظة حلب، إثر خلافات عائلية تطور إلى قيام الزوج بإطلاق النار عليها.

قتل عنصر في الأمن العسكري، إثر استهدافه، بالرصاص المباشر، من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الشميطية غربي ديرالزور.