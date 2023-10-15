7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 15 تشرين الأول

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 15 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل شاب برصاص عنصر بـ”الجيش الوطني” أثناء قيام الأول بسرقة منزل في بلدة الراعي بريف حلب.

قتل عنصران من هيئة تحرير الشام، نتيجة قصف مدفعي نفذته قوات النظام على محور الرويحة في منطقة جبل الزاوية.

قتل شخص نتيجة اشتباكات بين عائلتين من عشيرة ” البكارة”، على خلفية تجدد قضية ثأر قديم، في بلدة محيميدة بريف ديرالزور الغربي.

فارق مواطن من أبناء بلدة العزبة بريف ديرالزور الشمالي حياته، متأثرا بجراحه، أثناء مقاومته عناصر دورية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية كانت بمهمة أمنية لاعتقاله مع مطلوبين.

قتل موظف يشغل منصب مسؤول مكتب الإغاثة في مؤسسات ” الإدارة الذاتية”، أمام منزله في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل خلايا “التنظيم”.

قتل عنصر من فصيل السلطان مراد جراء اندلاع اشتباك بين فصيل فرقة الحمزة ومسلحين من أبناء قبيلة بني خالد، إثر خلاف على أرض أشجار زيتون، في ناحية بلبل بريف عفرين.