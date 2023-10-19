7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 19 تشرين الأول

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 19 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من قوات النظام باستهداف نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام على محور كفرحلب بريف حلب الغربي.

قتل 4 عناصر من الجيش الوطني، بشظايا قذائف مدفعية أطلقتها قوات النظام، على بلدة الفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب.

قتل شخص، إثر مشاجرة مع آخر تطورت لاشتباك، إثر خلاف على ملكية قطعة أرض، في قرية الحجنة في ريف ديرالزور الشمالي.

قتل مواطن شقيقه الأصغر بالرصاص المباشر، إثر خلاف عائلي بسبب شجار بين أولاد الأخوين في بلدة أبو حمام في ريف ديرالزور الشرقي.