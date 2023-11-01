7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 تشرين الثاني

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من قوات النظام، إثر قنصه من قبل عناصر “الحزب الإسلامي التركستاني” على جبهة قرية الحاكورة في سهل الغاب غربي حماة.

عثر الأهالي على جثة شاب مقتولاً في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد مضي أيام على اختطافه من قبل أفراد عصابة مسلحة.

قتلت سيدة وابنتها التي تبلغ من العمر سنتان، إثر استهدافهما بالرصاص المباشر، من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة عتمان بريف درعا الأوسط.

قتل شاب إثر تبادل لإطلاق النار بين عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية متمركزين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي وقوات النظام في بلدة بقرص على ضفة نهر الفرات المقابلة.

قتل شاب من بلدة معربا بريف درعا برصاص مسلحين مجهولين أقدموا على قطع طريق سيارته واستهدافه على طريق الغارية الغربية – صيدا بريف درعا.

قتل مواطن إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء تواجده في حقله في منطقة ظهر الجبل بريف السويداء الشرقي.