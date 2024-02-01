7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 شباط

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

لقي أحد أفراد عصابة مقربة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني وتمتهن عملية خطف المدنيين لطلب الفدية المالية، مصرعه أثناء محاولة سلب سيارة خاصة على أوتوستراد حمص – حماة.

عثر أهالي على جثة مواطن مدني من أبناء قرية نصيب، ويسكن في مدينة داعل، فقد قبل أيام، وجدت جثته ملقاة بالقرب من جسر صيدا، وعليها آثار تعذيب.

قتل شاب في بلدة الجيزة بريف درعا، إثر قيام شابين كانا يستقلان دراجة نارية، برميه بقنبلة يدوية، على خلفية شجار بينهم.

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور جبل أبوعلي بريف اللاذقية الشمالي.

قتل عنصران من قوات النظام، نتيجة هجوم مباغت نفذه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على مواقع تحصن العناصر بالقرب من قلعة الرصافة جنوب الرقة.

قتل عنصر من فصيل “السلطان مراد” ينتمي لقبيلة الموالي تحت وطأة التعذيب في سجن لـ”الجيش الوطني” على يد عناصر من فصيل أبو وليد العزي و”العمشات” بتهمة اختطاف مواطن من عفرين