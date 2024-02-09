7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 9 شباط

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 9 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 2 من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة لقوات النظام، وطفل يبلغ من العمر 17 عام، في الاشتباك التي دارت بين المجموعات المحلية المتصارعة في مدينة الصنمين بريف درعا.

قتل عنصر في شعبة المخابرات العسكرية التابعة لقوات النظام،جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين أمام منزله في بلدة رنكوس بمنطقة القلمون في ريف دمشق.

عثر أهالي على جثة شخص مجهول الهوية، مقتولاً بطلق ناري في منطقة الوجه من مسافة قريبة، بمدينة نوى بريف درعا الغربي.

عثر أهالي على جثة شخص مقتولاً بطلق ناري من مسدس حربي في منطقة الرأس، وذلك على خلفية ثأر قديم بين عائلة القتيل وعائلة أخرى في بلدة معضمية القلمون بريف دمشق.

استشهد مواطن “كاتب وشاعر” من محافظة السويداء تحت وطأة التعذيب في سجن صيدنايا سيء الصيت، عقب مداهمة منزله واعتقاله في مدينة صحنايا بريف دمشق.