7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 17 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من مرتبات الفرقة 17 بقوات النظام إثر انفجار لغم أرضي زرعه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” قرب نقطة عسكرية في بادية التبني غربي ديرالزور.

قتل مواطن في حي المزة بالعاصمة دمشق، إثر قيام مواطن برفقة ابنه على ضربه أمام الناس، ليفارق الحياة في مستشفى المواساة.

قتل عنصر من مرتبات شعبة أمن الدولة التابعة للنظام، بظروف غامضة، من قبل مجهولين، حيث عثر على جثته ملقاة في أرض زراعية في ريف القامشلي شمال الحسكة وعليها آثار عدة طلقات نارية.

قتل شخصان برصاص طائشة، إثر اندلاع اشتباكات في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، بين مجموعتين احداها موالية لإيران والأخرى موالية للنظام.

قتل مواطن يعمل بتربية الأغنام على يد مجموعة لصوص حاولوا سرقة أغنامه، بعد أن قام أحدهم بضربه على رأسه بحجر، في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي.

استشهد طفل 11 عاما إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب أثناء عبثه به، في قرية التويمين جنوب شرقي الحسكة.