7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 20 شباط

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 20 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران من مجموعة محلية تابعة لشعبة المخابرات العسكرية، جراء استهدافهما بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في حي سجنة بمدينة درعا.

استشهد طفل 11 عاماً من أبناء بلدة الطيبة، بريف مدينة الميادين إثر استهدافه بعيار ناري من قبل عناصر “قسد” المتواجدين في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصر من قوات النظام برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” في ريف اللاذقية الشمالي.

فارق سجين حياته، بسبب الإهمال الطبي في سجن تابع لقوات النظام بكويرس في محافظة حلب.

استشهدت سيدة، نتيجة قصف صاروخي نفذته قوات النظام على قرية آفس القريبة من طريق “m5” بريف إدلب.

قتل شاب نتيجة تعرضه لإطلاق النار عليه من قبل مسلح مجهول الهوية في مساكن الشرطة بحي الصالحية في محافظة الحسكة.