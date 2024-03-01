7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في1 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل قيادي من الجنسية الإيرانية و2 آخرين كانوا معه من جنسية غير سورية جراء الاستهداف الإسرائيلي لفيلا في منطقة بطرايا في أطراف بانياس الجنوبية على الساحل السوري.

فارق مواطن الحياة، نتيجة هجوم لمسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية، أطلقوا النار بشكل مباشر على عدد من المواطنين في محيط قرية أبو التبابير بريف حمص الشرقي.

قتل شخصان ينحدران من عشائر البدو بالسويداء، نتيجة استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين شرقي بلدة ناحتة في ريف درعا الشرقي.

قتل عنصر من “الدفاع الذاتي” على خلفية استهدافه بالرصاص المباشر من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في قرية جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي.