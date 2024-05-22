7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 أيار

7 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 22 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتلت امرأة على يد زوجها بالرصاص المباشر تحت تأثير المخدرات في قرية العشانة بريف عين عيسى شمال غربي الرقة.

فقد طفلان حياتهما من قرية الصارمية بريف حماة، إثر انفجار جسم معدني من مخلفات الحرب بالقرب من نهر العاصي بالقرب من القرية.

قُتل عنصر من مجلس منبج العسكري إثر هجوم شنته فصائل الجيش الوطني على نقطة عسكرية في قرية الدندنية في ريف منبج الشرقي بحلب.

قُتل طفلان إثر إطلاق قوات قسد النار بشكل عشوائي على مدنيين إثر قيام شخص بطعن عنصر من قسد على خلفية مشاجرة بين الطرفين في بلدة درنج بريف دير الزور.

فارقت طفلة حياتها إثر تعرضها لنزيف حاد ومضاعفات نتيجة الاعتداء والاغتصاب “الجنسي” الوحشي الذي تعرضت له، في حي الجورة بمدينة ديرالزور.