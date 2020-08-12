7 معتقلات مقابل ضابط ومدنيين اثنين من الطائفة الشيعية.. عملية تبادل بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام في ريف حلب الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الأربعاء، عملية تبادل بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام بريف حلب الغربي، حيث أفرجت قوات النظام عن 7 معتقلات مقابل إطلاق سراح ضابط ومواطنين اثنين من الطائفة الشيعية، وتمت العملية عند معبر مرناز – معارة النعسان غربي مدينة حلب.

وكان المرصد السوري رصد في الـ 12 من الشهر الفائت، عملية تبادل أسرى جرت بين “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وقوات النظام، وذلك في محيط مدينة اعزاز شمال حلب، حيث تم إطلاق سراح مقاتل من الفصائل جرى اعتقاله من قِبل القوات الكردية في عفرين، وسلمته عقب انسحابها من المدينة لقوات النظام، مقابل إطلاق سراح سيدة تعمل بالتجسس لصالح “قوات النظام وحزب الله”.