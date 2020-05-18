مجهولون يغتالون عنصرا في قوات النظام في ريف درعا 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، مساء اليوم، عنصرا من مرتبات الفرقة 15 التابعة لقوات النظام، على طريق السهوة-المسيفرة في ريف درعا الشرقي، ما أدى لمقتله على الفور.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 458، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 297، وهم: 68 مدنيا بينهم 7 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 159من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و46 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و17 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.