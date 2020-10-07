75 آلية تركية محملة بمعدات عسكرية ولوجستية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، دخول رتل تركي جديد نحو منطقة “خفض التصعيد”، يتألف من عشرات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية، ليرتفع إلى 75 تعداد الآليات التي دخلت منطقة “بوتين – أردوغان” منذ مساء أمس وبعد منتصف الليل، حيث دخلت جميعها عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمالي إدلب.

ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 7045 آلية، بالإضافة لآلاف الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط 2020 وحتى الآن، إلى أكثر من 10380 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية.