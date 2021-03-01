75% من اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة

ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير نشرته اليوم الاثنين، أن أكثر من ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين يعانون من أعراض نفسية خطيرة، بعد 10 سنوات من اندلاع الحرب.