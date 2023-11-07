8 ضربات جوية روسية تستهدف ريف إدلب.. وارتفاع عدد الغارات إلى 32 في أقل من أسبوع

8 ضربات جوية روسية تستهدف ريف إدلب.. وارتفاع عدد الغارات إلى 32 في أقل من أسبوع

نفذت الطائرات الحربية الروسية، اليوم، 8 غارات على مقرات عسكرية ومحيطها بريف إدلب، حيث قصفت بـ3 غارات منطقة معسكرات بالقرب من مخيمات نازحين في الشيخ بحر، و بـ3 غارات مقرات لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في قرية مشون، وغارتين على منطقة الشيخ سنديان-غانة، التي تعد خط إمداد للفصائل إلى محاور سهل الغاب.

وبذلك، يرتفع تعداد الضربات الجوية الروسية منذ مطلع تشرين الثاني، أي في أقل من أسبوع إلى 32، غالبيتها استهدفت مناطق بمحافظة إدلب.

يشار إلى أن الطائرات الروسية نفذت في تشرين الأول الفائت،151 غارة جوية 121 منها ضمن محافظة إدلب، و23 ضمن ريف اللاذقية، و7 بسهل الغاب ضمن الريف الحموي، حيث ابتدأت الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية منذ السادس من تشرين الأول، بعد يوم واحد من أحداث استهداف الكلية الحربية بحمص، واستهدفت الطائرات الحربية نحو 30 موقعا في منطقة “بوتين-أردوغان” (مدنية وتمركزات عسكرية)، وتسببت باستشهاد 9 مدنيين هم: 3 أطفال و4 سيدات ورجلان.

بالإضافة لإصابة 35 آخرين بجراح متفاوتة.

كما ارتكبت المقاتلات الروسية مجزرة بتاريخ 24 تشرين الأول، راح ضحيتها 6 مدنيين هم: سيدتان وسيدة أخرى و2 من أطفالها وشخص.