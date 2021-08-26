8 غارات روسية على ريفي إدلب واللاذقية.. وارتفاع تعدادها في منطقة “خفض التصعيد” إلى 60 غارة منذ مطلع آب الجاري

8 غارات روسية على ريفي إدلب واللاذقية.. وارتفاع تعدادها في منطقة “خفض التصعيد” إلى 60 غارة منذ مطلع آب الجاري

نفذت الطائرات الحربية الروسية 8 غارات على منطقة “خفض التصعيد” صباح اليوم، توزعت 5 على تلال كبانة بريف اللاذقية، و3 على محيط الفطيرة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ليرتفع بذلك إلى 60 تعداد الضربات الجوية الروسية على مواقع وتجمعات عسكرية ومدنية في منطقة “خفض التصعيد” منذ مطلع آب الجاري، توزعت على كل من محيط بلدة البارة بجبل الزاوية وتلال كبانة بريف اللاذقية ودوير الأكراد في ريف حماة قرب الحدود الإدارية مع محافظة اللاذقية، وحرش الشيخ بحر غرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي، ومداجن قرية عين شيب غرب مدينة إدلب، والجبل الجنوبي لبلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ومحيط قرية حميمات بالطرف الشرقي من سهل الغاب بريف حماة الغربي، وأطراف بلدات كنصفرة ومرعيان والموزرة بمنطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وقرية كفرميد بريف إدلب الغربي استهدفت مزرعة دواجن.