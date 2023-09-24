8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 24 أيلول

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 24 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل شاب من مدينة حمص يعمل في مجال التهريب برصاص قوات حرس الحدود اللبنانية، حيث جرى إطلاق النار عليه أثناء محاولته مع مجموعة من الشبان اجتياز الحدود السورية – اللبنانية.

قتل شاب طعناً بأداة حادة، إثر خلاف نشب بين مجموعة من الشبان تطور لمشاجرة بينهم في مخيم جرمانا بريف دمشق.

قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص لواء الزبير بين العوام التابع لهيئة تحرير الشام، على محور قرية الترنبة بريف إدلب الشرقي.

قتلت شابة جراء إطلاق النار عليها من قبل أحد أقاربها الذي يعاني من مرض نفسي، في بلدة معربة بريف درعا الشرقي

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً برصاص فصيل “أنصار التوحيد” الجهادي على محور الملاجة بريف إدلب الجنوبي.

فارقت صيدلانية حياتها، إثر تعرضها لرصاصة طائشة، خرجت عن طريق الخطأ من سلاح أحد أقربائها، في مدينة انخل بريف درعا الشمالي.

قتل عنصران من فصيل “أحرار عولان” المتحالف مع هيئة تحرير الشام ، جراء اندلاع اشتباكات عنيفة مع فصيل “السلطان مراد” على أطراف قرية حج كوسا بريف الباب شرقي حلب.