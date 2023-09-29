8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 29 أيلول

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 29 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، إثر استهداف خلايا “تنظيم الدولة الإسلامية”، بعبوة ناسفة، عربة عسكرية تابعة لقوات “قسد”، على طريق عين عيسى ــ تل السمن التابع لريف محافظة الرقة.

قتلت امرأة وطفلة وعنصر من الشرطة العسكرية جراء اندلاع اشتباكات بين الشرطة العسكرية من طرف، وعناصر من فصيل “الحمزات” من أبناء عشيرة القرعان من طرف آخر في مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي.

فارق مواطن حياته جراء إصابته، بشظايا قذيفة هاون مصدرها مناطق سيطرة “قسد” أثناء تواجده بالقرب من خطوط التماس على أطراف بلدة ذيبان بريف ديرالزور.

فارق يافع 17 عام حياته جراء تعرضه لطلق ناري، من عصابة سرقة، أثناء تواجده في عمله كحارس مزرعة، على طريق إدلب- بنش، دون معرفة الجهة الفاعلة.

استشهد شاب من سكان رأس العين، نتيجة ضربه وتعذيبه بطريقة وحشية من قبل عناصر حرس الحدود التركي “الجندرما”، أثناء محاولته العبور إلى تركيا من جهة قرية العالية في ريف ناحية الدرباسية