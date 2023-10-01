8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 تشرين الأول

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 1 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل شاب جراء استهدافه من قبل مسلحين مجهولين بالرصاص المباشر بالقرب من منزله في بلدة اليادودة في الريف الغربي من محافظة درعا.

قتل شخصان من جنسية غير معروفة جراء وقوع 3 انفجارات عنيفة في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد بريف دمشق الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه من قبل إحدى تشكيلات هيئة تحرير الشام على محور بسرطون بريف حلب الغربي.

قتل عنصر من “التنظيم” نتيجة الاشتباك مع قوات “التحالف الدولي” و”قسد” خلال عملية إنزال جوي في منطقة مركدة ضمن مناطق “قسد” جنوبي الحسكة.

قتل عنصر من قوات النظام جراء استهدافه من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بقذائف “الأربيجي”، في بادية الشولا بريف دير الزور أثناء عملية تبديل العناصر.

فارق عنصر بـ”حركة أحرار الشام” حياته، نتيجة الاشتباكات التي دارت بين فصيل “فرقة السلطان مراد” من جهة، و”حركة أحرار الشام” المتحالفة مع “الهيئة” من جهة أخرى، قرب معبر الحمران بريف جرابلس شرق حلب.

قتل عنصر من قوات النظام، نتيجة استهدافه من قبل عناصر أنصار التوحيد الجهادي على محور الملاجة بريف إدلب.