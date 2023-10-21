8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 21 تشرين الأول

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 21 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

عثر الأهالي على جثة عنصر من الفرقة الرابعة أعدم ميدانيا بعدة طلقات نارية، وألقيت جثته على الطريق الواصل بين بلدتي الشيخ سعد – عدوان في ريف درعا الغربي.

قتل عنصران من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محوري موخص والبريج بريف إدلب الجنوبي

قتل عنصران من قوات سوريا الديمقراطية، في استهدافهم من قبل أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” يستقلون دراجة نارية، في قرية شيخ حمد تابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي.

قتل شاب جراء إطلاق النار عليه بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

قتل شاب إثر انفجار قنبلة يدوية عن طريق الخطأ أثناء عبثه بها في منطقة الشياح في درعا البلد.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاً على يد غرفة عمليات الفتح المبين على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي