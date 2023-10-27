8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 تشرين الأول

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية “قسد” جراء ضربة جوية نفذتها طائرة مسيرة انتحارية نوع “درون”، في محيط شركة وراعية في قرية زغات بريف المالكية/ ديريك في الحسكة.

استشهد طفل متأثرا بجراح أصيب بها في قصف لطائرة مسيرة تركية استهدف قياديا بقسد بالقرب من منزله في ساحة آزادي في المالكية/ ديريك بريف الحسكة.

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، جراء قصف مدفعي نفذته القوات التركية على قرية زور مغار بريف عين العرب/ كوباني شرقي حلب.

قتل قيادي في قوات سوريا الديمقراطية، جراء استهدافه من قبل طائرة مسيرة تركية،أثناء خروجه من منزله في ساحة آزادي بالمالكية/ ديريك في ريف الحسكة.

قتل رجل، عبر خنقه بواسطة قطعة قماش و ضرب رأسه بأداة حادة، من قبل مجهولين في مخيم الأرامل في مشهد روحين بريف إدلب الشمالي

قتل 3 عناصر من قوات النظام جراء اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، وقوات النظام على محور قرية البيضاء في جبل التركمان”