8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 تشرين الثاني

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 3 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

استشهد مواطن من عمال قطاف الزيتون، إثر قنصه من قبل قوات النظام بالقرب من معبر أبو الزندين بريف الباب شرق حلب.

قتل عنصر من قوات النظام إثر قنصه برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور آفس شرقي مدينة إدلب.

قتل شاب جراء قيام شبّان من تجار ومروجي المخدرات على رمي قنبلة يدوية على مجموعة من الشبان، إثر مشاجرة في بلدة مضايا بريف دمشق.

استشهدت سيدة تنحدر من قرية المريعية شرقي دير الزور، تحت وطاة التعذيب الوحشي، على يد عناصر النظام، داخل سجن فلسطين في العاصمة دمشق.

توفي طفل، نتيجة عبثه بسلاح أبيه، حيث خرجت رصاصة قاتلة عن طريق الخطأ أودت بحياته، وذلك في مدينة داعل في الريف الأوسط من محافظة درعا.

قتل ضابط قوات النظام برتبة ملازم أول” على خلفية القصف المدفعي، الذي نفذه عناصر “هيئة تحرير الشام”، على مواقع لقوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

قتل عنصر من قوات النظام، برصاص سرايا القنص التابع لفصيل” أنصار الإسلام”، على محور السرمانية شمال غربي حماة.

قتل شاب بالرصاص المباشر، نتيجة إطلاق النار عليه، بسبب تجدد ثأر قديم، في مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا.