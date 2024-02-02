8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 شباط

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل 3 من الميليشيات الموالية لإيران هم إيراني وعراقي وثالث مجهول الهوية، في الغارات الجوية الإسرائيلية فجر اليوم التي استهدفت مزرعة على طريق عقربا – السيدة زينب بريف دمشق.

قتل 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في استهداف طائرة مسيّرة تركية لحاجز عويجة التابع لقوى الأمن الداخلي” في حي المحطة بمدينة القامشلي شمالي الحسكة.

قتل عنصر من قوات النظام جراء استهدافه من قبل عناصر غرفة عمليات “الفتح المبين” على محاور جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.