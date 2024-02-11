8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 11شباط

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 11شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية، في هجوم بالأسلحة الرشاشة من قبل خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، أثناء تواجده في سوق بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي.

قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الشرقي.

قتل عنصر من قوات النظام في هجوم مسلح شنه عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”استهدف نقاط قوات النظام و”الدفاع الوطني”، بين بلدتي الطيبة والسخنة في بادية حمص الشرقية.

قتل شخصان نتيجة استهداف طائرة مسيّرة تركية مبنى “دار الجرحى” بالقرب من الكنيسة في حي الأربوية وسط مدينة القامشلي شمالي الحسكة.

قتل عنصر من قوات النظام قنصاَ برصاص “هيئة تحرير الشام” على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” قنصاً برصاص قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

فارق الحياة عنصر من قوات الكوماندوس بمجلس منبج العسكري، متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة قصف تركي استهدف ريف منبج