8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 18 شباط

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 18 شباط

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل 5 مهربين مرتبطين بحزب الله “اللبناني” على يد القوات الأردنية، أثناء محاولتهم تهريب مواد مخدرة باتجاه الحدود الأردنية.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام يعمل سائق “تركس” إثر استهداف آلية من قبل مسيرة انتحارية انطلقت من مواقع قوات النظام، على محور آفس بريف إدلب.

قتل عنصر من مرتبات قيادة شرطة حماة، أثناء قيام دورية بملاحقة مطلوب متهم بتجارة وترويج المواد المخدرة في ناحية وادي العيون بريف حماة.

قتل عنصر من قوات النظام إثر شن مسلحين من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوما مباغتا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدفوا خلاله دورية لقوات النظام في جبل البشري بريف ديرالزور الغربي.