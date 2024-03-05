8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 آذار

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 5 آذار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

قتل عنصران من قوات النظام قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور آفس بريف إدلب الشرقي.

قتل عنصر من هيئة تحرير الشام بقصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي.

قتل شاب على يد مسلحين مجهولين اقتحموا منزله في قرية الحسانية بريف جسر الشغور غربي إدلب.

قتل عنصر من قوات النظام برصاصة داخل منزله في بلدة تركب بريف صافيتا الغربي التابع لمدينة طرطوس.

استشهد شاب من عشيرة البوحسن ” الحديدين” إثر انفجار لغم من مخلفات الحرب، أثناء حراثته أرضه في ناحية الحمراء بريف حماة الشرقي

قتل ضابط برتبة عقيد في إدارة المخابرات العامة على يد مسلحين يستقلون دراجات نارية، حيث استهدفوا سيارته بالرصاص بشكل مباشر قرب دوار البلعوم بالميادين بريف دير الزور.