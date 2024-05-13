8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 13 أيار

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 13 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

عُثر على رضيع مفارق للحياة، تخلى عنه ذووه لأسباب مجهولة ملقى في شارع قرب حاوية قمامة بمدينة منبج شرق حلب.

قتل شاب إثر إطلاق الرصاص المباشر عليه من قبل عناصر من قوات النظام بالقرب من مدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية غرب حمص.

قتل مواطن إثر استهدافه برصاص مسلحين مجهولين أثناء توجهه مع شريكه إلى الأراضي الزراعية للحصاد، في قرية جاموس على طريق الحسكة – تل براك بريف الحسكة.

استشهد 4 مدنيين، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات النظام، اعتقلوا في بداية الثورة السورية التي انطلقت في العام 2011، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام.

قُتل مواطن على يد عنصر من “الفرقة الرابعة”، بعد أن اعترض طريقه محاولاً سرقة “تشليح” دراجته النارية بالقوة في ريف حلب الجنوبي، وعندما فشل أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.