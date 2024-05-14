8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14 أيار

8 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 14 أيار

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قُتل عنصر من هيئة تحرير الشام باستهداف مسيرة انتحارية تابعة لقوات النظام على محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية.

قُتل عنصران من اللواء الثامن في مدينة بصرى الشام جراء انفجار مستودع ذخيرة في أحد أبنية فندق بصرى الشام بريف درعا الشرقي.

قُتل عنصر من الفصائل المحلية بالرصاص المباشر من قبل مسلحين مجهولين على طريق بين بلدة إبطع ومدينة الشيخ مسكين في الريف الأوسط من محافظة درعا.

قُتل عنصر من “الدفاع الوطني” إثر هجوم نفذه عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” على إحدى النقاط العسكرية في منطقة قصر الحير الشرقي في تدمر بريف حمص الشرقي.

اغتيل ضابط في شعبة المخابرات العسكرية برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الرفيد على طريق القصيبة – عين فريخة بريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل.

قُتل عنصر من هيئة تحرير الشام إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ على يد عنصر آخر على محور الكبانة شمالي اللاذقية.

قُتل عنصر من هيئة تحرير الشام إثر قصف مدفعي من قبل قوات النظام على مواقع هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي.