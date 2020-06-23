8 قتلى بينهم مدنيين حصيلة انفجار مفخخة في قرية تل حلف في مناطق “نبع السلام”

أفادت مصادر المرصد السوري، بأن عدد القتلى جراء انفجار آلية مفخخة في “تل حلف”، ارتفع إلى 8 بينهم 3 مدنيين.

كما أصيب 15 آخرين بجروح متفاوتة، غالبيتهم من الفصائل الموالية لتركيا، تم نقل بعضهم إلى المشافي التركية والآخرين إلى مشفى رأس العين في مناطق “نبع السلام”.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، انفجارا عنيفا في بلدة تل حلف الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، في ريف مدينة رأس العين (سري كانييه) الغربي، نتيجة آلية مفخخة انفجرت بالقرب من دوار البلدة ضمن منطقة سوق، ما أدى إلى سقوط خسائر بشرية.

كما تسبب الانفجار بوقوع أضرار مادية كبيرة.

وكان المرصد السوري رصد في 6 حزيران/يونيو، انفجار آلية مفخخة ضمن “سوق الغنم” في بلدة تل حلف، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل بجروح متفاوتة.