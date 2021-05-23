9 أشخاص قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة بمناطق سورية عدة

9 أشخاص قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة بمناطق سورية عدة

ففي محافظة الحسكة، استشهدت طفلة من قرية كشكش متأثرة بجراحها بعد إصابتها برصاصة طائشة أثناء قيام عناصر قوى الأمن الداخلي “الأسايش” بتفريق مظاهرة، طالبت بإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات قرب قرية قانا جنوب الحسكة، قبل 4 أيام.

وفي درعا، قُتل شخص يعمل بتجارة السيارات بانفجار عبوة ناسفة بسيارته، في منطقة دوار مساكن جلين بريف درعا الغربي.

وفي دير الزور، اغتال ملثمان يستقلان دراجة نارية، عنصرين في “قسد” ومدني، عند أطراف سوق مدينة البصيرة بريف دير الزور.

وقُتل عنصر في قوات النظام على يد مسلحين مجهولين، بعد أن قطعوا الطريق عليه، بينما كان يقود دراجة نارية على الطريق الواصل بين قرية دير البخت ومدينة الصنمين شمالي درعا.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 من الميليشيات الموالية لقوات النظام، بانفجار عبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” في بادية معدان بريف الرقة.