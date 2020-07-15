 9 جرحى من عناصر قوى الأمن الداخلي و”قسد” في انفجار مستودع ذخيرة لـ”قسد” في الحسكة 

أصيب 5 عناصر من قوى الأمن الداخلي، و4 آخرين من “قسد” بجروح متفاوتة، نتيجة الانفجارات التي وقع في مستودع للأسلحة والذخائر شمال مدينة الحسكة مساء اليوم.

كما أسفرت الانفجارات عن أضرار مادية كبيرة وصل تأثيرها إلى الأحياء المحيطة في الموقع.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، انفجارات هزت حي المشيرفة شمال مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، نتيجة انفجار مجهول في مستودع ذخائر وأسلحة لـ”قسد” في المنطقة، حيث دوت عدة انفجارات عنيفة متتالية.

وكان المرصد السوري رصد في 21 حزيران الفائت، انفجارا مجهولا في مستودع ذخيرة قديم كان يتبع لـ”قسد” في مدينة الرميلان شمال شرق الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.