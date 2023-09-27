9 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 أيلول

9 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 27 أيلول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

فارق مسلح محلي من أبناء بلدة أبو حمام بريف دير الزور حياته، متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال المعارك مع قوات سوريا الديمقراطية في بلدة ذيبان بريف ديرالزور الشرقي.

فارق مواطن في العقد الرابع من العمر حياته، جراء تعرضه لطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، في قرية عقارب بريف سلمية الشرقي.

قتل عنصر من قوات النظام في اشتباكات بين نقطة عسكرية تابعة للنظام من جهة، ومسلحين مجهولين، على الطريق الواصل بين بلدتي نوى وبرقة بريف درعا.

قتل شاب ينحدر من بلدة اللجاة بريف درعا إثر استهدافه بالرصاص المباشر من قبل دورية عسكرية تابعة للمخابرات الجوية على طريق المسيفرة – الغارية الشرقية بريف درعا.

استشهد مواطن جراء استهداف القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية حدريات بريف عين عيسى شمالي الرقة.

استشهد مواطن من أبناء بلدة القورية شرقي دير الزور، جراء إصابته برصاصة طائشة مجهول المصدر أثناء تواجده قرب مناطق التماس مع قسد.

قتل شاب على يد والده إثر خلاف على الميراث وذلك في قرية فاحل بريف حمص الغربي

أعدم مسلحون مجهولون، بدم بارد عنصرين من فصيل فرقة السلطان مراد باستخدام مسدسات مزودة بكواتم صوت، في ريف جرابلس شمالي حلب.