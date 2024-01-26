9 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 كانون الثاني

9 قتلوا وقضوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 26 كانون الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل عنصران من ميليشيا النجباء العراقية إثر شن تنظيم “الدولة الإسلامية” هجوماً مباغتاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، استهدفوا من خلاله نقاط تابعة لقوات النظام في بادية الشولا جنوبي دير الزور.

قتل عنصر من قوات النظام، إثر إنفجار لغم أرضي زرعه خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بالتزامن مع مرور سيارة عسكرية كانت تقلهم في بادية كباجب جنوب ديرالزور.

أعدم مدرس ميدانيا، في عملية جديدة نفذته أفراد خلية تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، في بلدة الحوايج بريف دير الزور الشرقي، حيث أقدموا على رميه بالرصاص المباشر.

قتل شاب مدني برصاص مجهولين، خلال محاولة اغتيال قائد فصيل أسود الشرقية الموالي للنظام وإيران بمدينة دير الزور.

قتل شخصان وهما قيادي في الدفاع الوطني وشخص أخر مسلح من عائلة “الجابر” في مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي.

قتلت سيدة، جراء إطلاق النار على سيارتهم من قبل مسلحين من عشيرة الزركات في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي.

فارق شاب حياته، إثر تعرضه لعيار ناري خرج من سلاح كان بحوزته أثناء تنظيفه في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي.