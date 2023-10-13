9 قضوا وقتلوا واستشهدوا بظروف مختلفة في 13 تشرين الأول

9 قضوا وقتلوا واستشهدوا بظروف مختلفة في 13 تشرين الأول

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان

قتل شخص بعد اطلاق النارعليه من قبل دورية عسكرية تابعةللنظام، وذلك على الطريق الواصل بين بلدتي الغارية الشرقية والمسيفرة شرقي درعا.

قتل 3 عناصر من لواء “عبيدة بن الجراح” التابع لهيئة تحرير الشام، في قصف مدفعي نفذته قوات النظام قبل قليل على منطقة بينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي

قتل عنصر من قوات النظام، قنصا برصاص فصائل “الفتح المبين” على محور كفربطيخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

عثر أهالي على جثة مواطن ينحدر من بلدة تسيل، جرى تصفيته بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين، ومرميا بين بلدتي الطيبة وأم المياذن بريف درعا الشرقي.

قتل شاب، بالرصاص المباشر، أثناء تواجده عند المعبر النهري في قرية الشنان الخاضعة لنفوذ مناطق “قسد” والتي تقابل مدينة العشارة التي تسيطر عليها قوات النظام.

قتل عنصران من قوات النظام إثر قنصهم من قبل فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور الملاجة بريف إدلب.