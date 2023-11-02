9 قضوا وقتلوا واستشهدوا في ظروف مختلفة في 2 تشرين الثاني

تفاصيل الضحايا وفق توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان:

قتل شاب برصاص أحد أبناء عمومته بسبب قضية ثأر قديم بين العائلتين، أدى إلى نشوب اشتباك مسلح بينهما، كما قتل رجل مسن برصاصة طائشة، نتيجة الاشتباكات الدائرة بين الطرفين، في بلدة الكشكية بريف ديرالزور الشرقي.

فارقت سيدة حياتها متأثرة بجراحها التي أصببت بها اليوم إثر قصف مدفعي نفذته قوات النظام استهدف مجموعة من عمال قطاف الزيتون في قرية كفر تعال غربي حلب.

قُتل 6 عناصر من فرقة الحمزة نتيجة استهداف عناصر مجلس تل تمر العسكري المنصوي تحت قيادة قسد نقطة لفصيل الحمزات قرب القاعدة التركية في باب الفرج بريف أبو راسين ضمن منطقة “نبع السلام” شمال غربي الحسكة.