95 إصابة بـ”كورونا” في شمال غرب سورية.. وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 2337 حالة

سجلت السلطات الصحية، اليوم، 95 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في شمال غرب سورية الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا في محافظتي حلب وإدلب.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فإن عدد الإصابات منذ الـ9 من تموز/يوليو وحتى اليوم ارتفع إلى 2337 شخصاً، بينهم أطباء وكوادر طبية.

كما تم تسجيل 26 حالة شفاء جديدة خلال الـ 24 ساعة الفائتة كانت تحمل الفيروس، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 1140.

وكانت وزارة الصحة التابعة لـ”الحكومة السورية المؤقتة” أعلنت، قبل أيام، مدينة الباب منطقة موبوءة بسبب انتشار فايروس كورونا فيها بشكل كثيف.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد الوفيات بـ”كورونا” في شمال غرب سورية إلى 20 شخصاً في مناطق نفوذ “حكومة الإنقاذ” في إدلب والأرياف المتصلة معها، و مناطق “الحكومة المؤقتة” في ريف حلب الشمالي.