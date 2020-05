الحدث

مدير "المرصد السوري": القصف يرجح أنه إسرائيلي استهدف الفرع 247 "معامل الدفاع" جنوب شرق حلب التي تتواجد فيها قوات النظام والميليشيات الإيرانية.. الدفاعات الجوية لم تستطع التصدي للصواريخ التي خلفت دمارا كبيرا في مستودعات الأسلحة وشوهدت تلك الانفجارات من أماكن بعيدة.إسرائيل قصفت تلك المنطقة سابقا من أجواء مناطق التحالف شرق سوريا أما الآن تلك الأجواء أصبحت لروسيا.. هل روسيا سمحت لإسرائيل باستخدام تلك الأجواء لتنفيذ القصف؟حتى الآن لا معلومات عن حجم الخسائر.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 4, 2020