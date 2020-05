skynews

مدير "المرصد السوري": الدفاعات الجوية التابعة للنظام فشلت في التصدي للصواريخ التي يرجح أنها إسرائيلية واستهدفت معامل الدفاع في جنوب شرق حلب.. هناك انفجارات ضخمة شوهدت من مسافات بعيدة أدت إلى تدمير مستودعات ذخيرة في منطقة لقوات النظام ويتواجد فيها ميليشيات الحرس الثوري الإيراني. 4 صواريخ على الأقل وصلت وأسفرت عن انفجارات عنيفة في مراكز البحوث العلمية "معامل الدفاع".. لا نستطيع الجزم ما إذا كانت الطائرات إسرائيلية أتت من الأجواء التي تخضع لروسيا أو من مناطق أخرى. لا معلومات عن حجم الخسائر البشرية حتى الآن ضمن المراكز العسكرية للحرس الثوري وقوات النظام هناك

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 4, 2020