العربية الحدث

مدير "المرصد السوري": بعد دقائق من الغارات التي استهدفت منطقة السفيرة بحلب.. طائرات مجهولة استهدفت مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية الميادين في محافظة دير الزور.. أي أن الجهة التي نفذت القصف هي ذاتها ويرجح أنها إسرائيلية.. والدفاعات الجوية لم تتمكن من إسقاط أي من تلك الصواريخ.. إسرائيل مستمرة باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية من منطقة الميادين إلى حلب إلى دمشق وجنوب سورية.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, May 4, 2020