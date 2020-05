مدير "المرصد السوري": 5 ضربات إسرائيلية نفذتها في سورية منذ 25 من الشهر الفائت وحتى اللحظة

مدير "المرصد السوري": 5 ضربات إسرائيلية نفذتها في سورية منذ 25 من الشهر الفائت وحتى اللحظة.. الطائرات المجهولة التي يرجح أنها إسرائيلية استهدفت 3 مواقع للميليشيات الإيرانية في بادية الميادين بعد دقائق من قصف معامل الدفاع في ريف حلب. القصف الذي استهدف تلك المواقع جاء بعد ساعات من انسحاب القوات الروسية هناك.. وهذا يدل على تنسيق ما بين الإسرائيلين والروس حول استهداف الميليشيات الإيرانية. الانفجارات استهدفت بادية القورية والصالحية وبادية الميادين. أما في في ريف حلب الشرقي على الأقل 4 صواريخ استهدفت معامل الدفاع جنوب شرق حلب ودمرت مستودعات الذخيرة.. ويتواجد في المنطقة قوات النظام إضافة لميليشيا الحرس الثوري الإيراني. وهناك معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية

