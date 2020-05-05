عقب القصف والاشتباكات جنوب إدلب مساء الأمس.. الهدوء الحذر يعود إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة الهدوء الحذر إلى منطقة “بوتين – أردوغان” بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، وذلك عقب الاشتباكات التي شهدتها محاور جنوب إدلب مساء الأمس، في حين خرقت قوات النظام الهدوء الحذر بقذائف عدة استهدفت خلالها مناطق بجبل الزاوية، مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “خفض التصعيد” يومه الـ 61 على التوالي.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، اشتباكات بالاسلحة الرشاشة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل لقوات النظام على محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي، في حين تمكنت الفصائل من إحباط تقدم قوات النظام، تزامنا مع قصف متبادل بقذائف الهاون استهدف مناطق السيطرة في تلك المنطقة.