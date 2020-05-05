الاشتباكات تتجدد شمال حلب بين القوات الكردية والفصائل الموالية لأنقرة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء، اشتباكات عنيفة شهدتها محاور مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، بين القوات الكردية المنتشرة بالمنطقة هناك من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفاً صاروخياً نفذته القوات التركية على أماكن خاضعة لسيطرة القوات الكردية في كل من منغ ومرعناز ومحيطهما ضمن القطاع الشمالي من الريف الحلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.